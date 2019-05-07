Автор последнего интервью с Ириной Цывиной не может поверить, что актриса умерла из-за сердечного приступа





Вдову Евгения Евстигнеева постоянно преследовало число «18». Этот номер был у ее дома, расположенного на улице Чаянова, загородного коттеджа, квартиры. 18 февраля не стало ее последнего мужа Александра Благонравова, а 18 апреля 2019 года умерла и сама актриса.После того, как сын знаменитости Евгений обнаружил мать на полу в квартире, начало появляться множество версий ее смерти. По словам сына актрисы, «сердце не выдержало». Подруги звезды экранов сообщали о жалобах Цывиной на шумные компании отпрыска и опасении остаться без квартиры.Во время разговора с сыном артистки Квасневская отметила, что не верит в сердечный приступ, так как много версий. Незадолго до смерти корреспондент разговаривала с Цывиной, которая была жизнерадостной и строила планы, надеясь в скором времени открыть школу, посвященную Евстигнееву. Автор интервью отметила: друзья покойной утверждают одно, а ее сын – совершенно другое.Некоторые «эксперты» высказывали мнение, что причиной трагического случая могло стать злоупотребление актрисой спиртным. Директор вдовы Евстигнеева эти слухи опроверг, ведь Ирина Константиновна давно отказалась от вредной привычки. По его словам, артистка, перед смертью получала угрозы от бывшего супруга и лишилась коллекции ценных картин. Эти факторы могли подкосить здоровье знаменитости, подытожил представитель звезды.