Porsche тестирует неизвестный прототип автомобиля 992 Carrera S/4S
Porsche тестирует прототип Porsche 992, про который компания официально не объявляла. Эксперты уже получили в распоряжение первые снимки новинки и сообщили о своих выводах.
Папарацци сняли на тестовой трассе таинственный прототип 992 от компании Porsche. На фото автомобиль запечатлен без камуфляжной защиты, что позволяет экспертам тщательно рассмотреть новинку. Модель имеет некие сходства с 992 Carrera S/4S, но многие детали все же отличаются. Специалисты особо выделили массивное заднее антикрыло, которое стало неподвижным и меньшего размера. Также конструкторы вмонтировали задний стоп-сигнал в основание аэродинамического элемента, что привело к необходимости сместить воздухозаборник двигателя.
Эксперты заметили, что вся задняя часть Porsche 992 изменила свои очертания. Специалисты предполагают, что новинка ориентирована на более трековые заезды. Данный вывод можно сделать из-за металлического люка в крыше, ранее он был стеклянный. Данная конструкция облегчит общую массу шасси автомобиля.
Папарацци сняли на тестовой трассе таинственный прототип 992 от компании Porsche. На фото автомобиль запечатлен без камуфляжной защиты, что позволяет экспертам тщательно рассмотреть новинку. Модель имеет некие сходства с 992 Carrera S/4S, но многие детали все же отличаются. Специалисты особо выделили массивное заднее антикрыло, которое стало неподвижным и меньшего размера. Также конструкторы вмонтировали задний стоп-сигнал в основание аэродинамического элемента, что привело к необходимости сместить воздухозаборник двигателя.
Эксперты заметили, что вся задняя часть Porsche 992 изменила свои очертания. Специалисты предполагают, что новинка ориентирована на более трековые заезды. Данный вывод можно сделать из-за металлического люка в крыше, ранее он был стеклянный. Данная конструкция облегчит общую массу шасси автомобиля.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:36