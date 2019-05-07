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Porsche тестирует неизвестный прототип автомобиля 992 Carrera S/4S

Porsche тестирует прототип Porsche 992, про который компания официально не объявляла. Эксперты уже получили в распоряжение первые снимки новинки и сообщили о своих выводах.

Porsche тестирует неизвестный прототип автомобиля 992 Carrera S/4S

Папарацци сняли на тестовой трассе таинственный прототип 992 от компании Porsche. На фото автомобиль запечатлен без камуфляжной защиты, что позволяет экспертам тщательно рассмотреть новинку. Модель имеет некие сходства с 992 Carrera S/4S, но многие детали все же отличаются. Специалисты особо выделили массивное заднее антикрыло, которое стало неподвижным и меньшего размера. Также конструкторы вмонтировали задний стоп-сигнал в основание аэродинамического элемента, что привело к необходимости сместить воздухозаборник двигателя.

Эксперты заметили, что вся задняя часть Porsche 992 изменила свои очертания. Специалисты предполагают, что новинка ориентирована на более трековые заезды. Данный вывод можно сделать из-за металлического люка в крыше, ранее он был стеклянный. Данная конструкция облегчит общую массу шасси автомобиля.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:36

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