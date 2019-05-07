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Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что Вашингтон хочет начать сотрудничество с Москвой в Арктике

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что в Вашингтоне желают начать сотрудничество с Россией в Арктическом регионе. Соответствующая статья была опубликована в издательстве РИА Новости.
Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что Вашингтон хочет начать сотрудничество с Москвой в Арктике

Со слов Помпео, Россия является партнером США по Арктическому совету, и он хочет, чтобы Москва продолжила плодотворное сотрудничество с Вашингтоном в этой сфере деятельности. С данным докладом госсекретарь штатов выступил в Рованиеми на встрече Арктического совета.

Кроме этого, Майк Помпео акцентировал, что не допустит такого положения вещей, в котором одна из сторон активно сотрудничает, а вторая нарушает установленные условия договора. Официального ответа России на заявление американского госслужащего пока не поступило.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:04

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