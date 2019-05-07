Ученые создали датчик для определения состава слюны в реальном времени





В устройстве установлен небольшой рулон из бумаги, реагирующей на химический состав в слюне человека, окрашиваясь в определенный цвет. Движение рулона обеспечивает небольшой электромотор. К бумаге подведена трубочка, которая забирает слюну с ротовой полости и размещает её на поверхности реагента. Результат реакции снимает небольшая камера и отправляет информацию на смартфон.Ученые уверенны, что такая система контроля над химическим составом слюны поможет лучше контролировать людей, которые имеют определённые заболевания. Также в перспективе планируется установить датчик GPS, который позволит составлять результаты анализов с местоположением человека. Это может помочь при определении диагноза или устранении возможных причин заболевания. Пока устройство находится на стадии испытания, однако в ближайшее время его планируют применять на практике.