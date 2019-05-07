В Великобритании испытали первый в мире самолет без механизации крыла





В нынешнее время ни один летательный аппарат не обходится без подвижных аэродинамических узлов, приводящихся в движение гидравлическими, механическими или электрическими механизмами. Сюда следует отнести и элероны. Они представляют из себя плоскости в крыльях, сдвиг которых позволяет задать крен воздушного судна. Создатели Magma рискнули отказаться от элеронов и подобных им элементов. Вместо этого разработчики воспользовались системой, в основе которой лежит отбор воздуха из реактивной силовой установки, в дальнейшем перенаправляющийся в сопла крыльев. Воздушные потоки посредством узких щелей, расположенных на задней кромке крыла, выпускают двигатель со «скоростью звука».Подобная технология, считают эксперты, дает возможность значительно снизить стоимость использования и вес беспилотного аппарата, а также сделать разработку британских инженеров «невидимой» для радаров.