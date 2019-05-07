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В Великобритании испытали первый в мире самолет без механизации крыла

В Великобритании специалисты компании BAE Systems и научные сотрудники Манчестерского университета смогли успешно испытать первый в мире самолет Magma без механизации крыла. Детали беспилотника были отпечатаны с помощью 3D-принтера.

В Великобритании испытали первый в мире самолет без механизации крыла

В нынешнее время ни один летательный аппарат не обходится без подвижных аэродинамических узлов, приводящихся в движение гидравлическими, механическими или электрическими механизмами. Сюда следует отнести и элероны. Они представляют из себя плоскости в крыльях, сдвиг которых позволяет задать крен воздушного судна. Создатели Magma рискнули отказаться от элеронов и подобных им элементов. Вместо этого разработчики воспользовались системой, в основе которой лежит отбор воздуха из реактивной силовой установки, в дальнейшем перенаправляющийся в сопла крыльев. Воздушные потоки посредством узких щелей, расположенных на задней кромке крыла, выпускают двигатель со «скоростью звука».

Подобная технология, считают эксперты, дает возможность значительно снизить стоимость использования и вес беспилотного аппарата, а также сделать разработку британских инженеров «невидимой» для радаров.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:50

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