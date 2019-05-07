Skoda опубликовали тизер обновленного Superb





Новинка получит новую оптику, агрессивный передний бампер и обновленную радиаторную решетку. Также автомобиль оборудуют новой панелью приборов и установят большой сенсорный дисплей, который будет управлять мультимедией. Автомобиль оснастят бензиновым силовым агрегатом объёмом 1,5 литра, который имеет функцию отключения двух цилиндров при необходимости. Также будет доступна модель с гибридным мотором, который состоит из 1,4-литрового бензинного агрегата и электромотора. При этом ход на электротяге составит 55 километров.В России продаж нового автомобиля начнется осенью этого года. Однако неизвестно, какая модификация поступит на отечественный рынок. Также нет информации о стоимости автомобиля.