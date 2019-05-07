АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Google представит новое оборудование на ежегодной конференции
EUR 73.11 USD 65.34
Курс валют на 07.05.2019

Skoda опубликовали тизер обновленного Superb

Компания Skoda опубликовала в Сети тизер обновленного автомобиля Superb. Релиз модели состоится во время чемпионата мира по хоккею, который произойдёт в мае этого года в Братиславе.
Skoda опубликовали тизер обновленного Superb

Новинка получит новую оптику, агрессивный передний бампер и обновленную радиаторную решетку. Также автомобиль оборудуют новой панелью приборов и установят большой сенсорный дисплей, который будет управлять мультимедией. Автомобиль оснастят бензиновым силовым агрегатом объёмом 1,5 литра, который имеет функцию отключения двух цилиндров при необходимости. Также будет доступна модель с гибридным мотором, который состоит из 1,4-литрового бензинного агрегата и электромотора. При этом ход на электротяге составит 55 километров.

В России продаж нового автомобиля начнется осенью этого года. Однако неизвестно, какая модификация поступит на отечественный рынок. Также нет информации о стоимости автомобиля.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 12:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Любови Толкалиной Мария
Медики развенчали распространенные мифы
Ученые создали датчик для определения
Олег Газманов почтил память погибшего в
Автор последнего интервью с Ириной
Porsche тестирует неизвестный прототип
Microsoft Edge получит режим Internet
Сын актера Юрия Белова стал бездомным
Ученые назвали главную причину высокого
Госсекретарь США Майк Помпео
На спортивной фигуре Дженнифер Лопес
В Великобритании испытали первый в мире
Отец Меган Маркл Томас поделился
Skoda опубликовали тизер обновленного
Рита Дакота поделилась переживаниями о
«Главбух. История одной фирмы» от
Елена Малышева показала, как она
Гимнастка Яна Кудрявцева
Слон напал на женщину в Китае
Андрей Малахов встал на защиту дочери
Google представит новое оборудование на
«Аксюта и бандочка должны ответить»:
По хитам Татьяны Булановой сняли сериал
ФАС не поддерживает ограничение
Андрей Разин установит на могилу
В Великобритании нашли самую красивую
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Хаотичные движения звезд могут
Дочь Ольги Рапунцель носит шапочку в
Volkswagen расскажет об электромобилях
Просмотреть все новости