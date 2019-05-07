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Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина припомнила Розалии Райсон ее прошлое в эскорте

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ольга Сударкина припомнила своей коллеге по съемочной площадке Розалии Райсон ее прошлое в эскорте. По словам одной из самых скандальных героинь шоу, возлюбленный блондинки сам рассказывал ей о том, что его избранница в свое время развлекала арабских шейхов.

Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина припомнила Розалии Райсон ее прошлое в эскорте

Вчера на страничке в Instagram Сударкиной появилась неожиданная публикация. Оказалось, что Ольгу на свежий пост спровоцировали слухи о том, что Райсон в компании Шабарина может в очередной раз появиться в Периметре. В итоге девушка решила напомнить телезрителям о «грязном» прошлом Розалии, а также указать на то, что блондинка лишь «строит из себя ангелочка».

По словам Сударкиной, Райсон никогда не скрывала от коллектива и своих поклонников, что в свое время зарабатывала на жизнь весьма необычным способом. Известно, что Розалия предоставляла богатым мужчинам определенные услуги, за что получала хорошее денежное вознаграждение.

Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина припомнила Розалии Райсон ее прошлое в эскорте

Как бы то ни было, но Райсон очень редко вдавалась в подробности, однако все-таки своему на то время другу Шабарину о некоторых пикантных деталях все-таки рассказала. Этими подробностями Андрей поделился с Ольгой, когда они еще находились на проекте «Дом-2».

Также Сударкина в очередной раз прошлась по внешности Розалии, заявив, что та явно перестаралась с косметическими процедурами. К слову, Райсон и Шабарин пока никак не отреагировали на пост Ольги.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:13

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