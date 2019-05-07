Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина припомнила Розалии Райсон ее прошлое в эскорте

Вчера на страничке в Instagram Сударкиной появилась неожиданная публикация. Оказалось, что Ольгу на свежий пост спровоцировали слухи о том, что Райсон в компании Шабарина может в очередной раз появиться в Периметре. В итоге девушка решила напомнить телезрителям о «грязном» прошлом Розалии, а также указать на то, что блондинка лишь «строит из себя ангелочка».По словам Сударкиной, Райсон никогда не скрывала от коллектива и своих поклонников, что в свое время зарабатывала на жизнь весьма необычным способом. Известно, что Розалия предоставляла богатым мужчинам определенные услуги, за что получала хорошее денежное вознаграждение.Как бы то ни было, но Райсон очень редко вдавалась в подробности, однако все-таки своему на то время другу Шабарину о некоторых пикантных деталях все-таки рассказала. Этими подробностями Андрей поделился с Ольгой, когда они еще находились на проекте «Дом-2».Также Сударкина в очередной раз прошлась по внешности Розалии, заявив, что та явно перестаралась с косметическими процедурами. К слову, Райсон и Шабарин пока никак не отреагировали на пост Ольги.