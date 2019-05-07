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Андрей Разин установит на могилу 16-летнего сына «самый крупный некрополь в Москве»

Андрей Разин рассказал в видеообращении, опубликованном в его Instagram-микроблоге, что в выходные вместе с женой Маританой посетил могилу своего сына на Троекуровском кладбище. Продюсер готовит для него особый памятник, который станет «самым крупным некрополем в Москве».
Андрей Разин установит на могилу 16-летнего сына «самый крупный некрополь в Москве»

Разин поручил разработку монумента для сына, скончавшегося от сердечного приступа в 16-летнем возрасте, ведущим специалистам из Италии и России. Как отметил знаменитость, работы над памятником уже находятся на финальной стадии. Продюсер и его супруга часто навещают могилу сына, до сих пор не смирившись с его смертью. Вскоре Разин планирует установить на месте захоронения наследника настоящий некрополь, который станет самым крупным в Москве, и приглашает поклонников посетить его.

Знаменитость призвал людей помнить о почивших родственниках, друзьях, звездах. Сам Разин заботится о могиле своего близкого товарища Евгения Осина. Недавно здесь произошел пожар, но продюсер помог родным музыканта привести место захоронения в надлежащий вид.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:26

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