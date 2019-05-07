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Хаотичные движения звезд могут свидетельствовать о сбое во Вселенной

Жителю штата Флориды удалось заснять хаотичные движения звезд в созвездии. Приверженцы теории глобальной компьютерной симуляции предполагают, что это может быть свидетельством некого сбоя в программе нашей Вселенной.
Хаотичные движения звезд могут свидетельствовать о сбое во Вселенной

Существует множество теорий возникновения жизни на Земле. Одна из них – глобальная компьютерная симуляция. Приверженцы этой версии считают, что все вокруг – это некий сложный программный код, который создал более развитый разум. Сознание людей считает это реальностью, но на самом деле все разумные существа пребывают в другом измерении, а здесь предстают только их проекции.

Житель Флориды заснял момент, когда звезды двигались хаотично, меняя очертания созвездия. Специалисты рассмотрели этот факт с точки зрения этой теории создания мира и решили, что это сбой в программе. Также они сразу выдвинули несколько версий дальнейшего хода событий. По первой версии, Высший Разум произведет перезагрузку программы, который даже никто не заметит. Второй вариант – это исправление ошибок в коде. Звезды больше не будут передвигаться по небу хаотично, больше ничего не изменится. В еще одной версии разработчики просто вытрут всю программу, что станет фатальным для человечества и Вселенной в целом. После этого они примутся за создание более совершенной системы.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:06

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