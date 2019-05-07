АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработан «умный» чемодан для помощи слепым людям в аэропортах
EUR 73.11 USD 65.34
Курс валют на 07.05.2019

Volkswagen расскажет об электромобилях с помощью «скелета» e-Golf

Volkswagen представит на выставке IdeenExpo в Ганновере, запланированной на середину июня, ходовой макет электрокара e-Golf. С помощью «скелета» разработчики расскажут о внутреннем содержании «зеленой модели».
Volkswagen расскажет об электромобилях с помощью «скелета» e-Golf

Макет электромобиля создали стажеры компании в качестве наглядной демонстрации систем, обычно скрытых от глаз автолюбителей. Они сняли с e-Golf кузов, оставив лишь остов, элементы силовой установки и электронику. «Скелет» модели полностью функционален, поэтому посетителям выставки предоставится возможность рассмотреть в действии ее сложную и высокотехнологичную компоновку.

Volkswagen e-Golf оборудован силовой установкой, представленной 136-сильным электродвигателем на передней оси и батареей на 35,8 кВт/ч. Автомобиль может преодолеть на одном заряде до 300 км в NEDC-режиме, а его реальный запас хода составляет 200 км. Первую «сотню» электрокар, после полученных в 2016 году обновлений, набирает за 9,6 с и способен развивать скорость до 150 км/ч.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Ольги Рапунцель носит шапочку в
Volkswagen расскажет об электромобилях
Актриса Эми Шумер впервые стала мамой
Британские СМИ прогнозируют новый
«Спортивные извращения»: Стас Костюшкин
Huawei представила смартфон Honor 20
Максим Фадеев не может радоваться дню
В «Шереметьево» разыскивают людей,
«Интересно, до какого дна может
Разработан «умный» чемодан для помощи
Звезда «Дома-2» Розалия Райсон
Лауреат Нобелевской премии Джозеф
Эксперты Минздрава рассказали, как
LADA XRay Cross проверили на
Милена Безбородова отказалась давать
Екатерина Шпица объяснила, почему ее
Windows 10 получит встроенное ядро Linux
Британцы считают героиней стюардессу,
Белла Рэмси увидит «Игру престолов»
Ученые создали искусственный интеллект,
Юлия Меньшова с дочерью Таисией
Илья Яббаров вместо помощи сыну
Huawei троллит Samsung огромным
"Давайте гасить цинизм": журналист
Участница проекта "Дом-2" Марина
Телеведущая Ольга Орлова сравнила
«Как женщины это делают?»: Принц Гарри
Экс-участница проекта "Дом-2" Алена
Звезду "Дома-2" Ксению Бородину
Названы 7 продуктов питания для
Просмотреть все новости