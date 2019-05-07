Volkswagen расскажет об электромобилях с помощью «скелета» e-Golf
Volkswagen представит на выставке IdeenExpo в Ганновере, запланированной на середину июня, ходовой макет электрокара e-Golf. С помощью «скелета» разработчики расскажут о внутреннем содержании «зеленой модели».
Макет электромобиля создали стажеры компании в качестве наглядной демонстрации систем, обычно скрытых от глаз автолюбителей. Они сняли с e-Golf кузов, оставив лишь остов, элементы силовой установки и электронику. «Скелет» модели полностью функционален, поэтому посетителям выставки предоставится возможность рассмотреть в действии ее сложную и высокотехнологичную компоновку.
Volkswagen e-Golf оборудован силовой установкой, представленной 136-сильным электродвигателем на передней оси и батареей на 35,8 кВт/ч. Автомобиль может преодолеть на одном заряде до 300 км в NEDC-режиме, а его реальный запас хода составляет 200 км. Первую «сотню» электрокар, после полученных в 2016 году обновлений, набирает за 9,6 с и способен развивать скорость до 150 км/ч.
Макет электромобиля создали стажеры компании в качестве наглядной демонстрации систем, обычно скрытых от глаз автолюбителей. Они сняли с e-Golf кузов, оставив лишь остов, элементы силовой установки и электронику. «Скелет» модели полностью функционален, поэтому посетителям выставки предоставится возможность рассмотреть в действии ее сложную и высокотехнологичную компоновку.
Volkswagen e-Golf оборудован силовой установкой, представленной 136-сильным электродвигателем на передней оси и батареей на 35,8 кВт/ч. Автомобиль может преодолеть на одном заряде до 300 км в NEDC-режиме, а его реальный запас хода составляет 200 км. Первую «сотню» электрокар, после полученных в 2016 году обновлений, набирает за 9,6 с и способен развивать скорость до 150 км/ч.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:54