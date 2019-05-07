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Дочь Ольги Рапунцель носит шапочку в виде короны

Единственный ребенок «брендового» семейства телепроекта «Дом-2» Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко носит шапочку в виде короны. Правда, мало кто в головном уборе Василисы смог разглядеть тиару, многим показалось, что у девочки на голове обрезанный воротник.

Дочь Ольги Рапунцель носит шапочку в виде короны

На днях поклонники реалити-шоу «Дом-2» в очередной раз убедились в том, что у Рапунцель напрочь отсутствует вкус. По мнению зрителей, длинноволосая красавица лишь делает вид, что одевается только в дорогостоящие и брендовые наряды, а сама даже не умеет сочетать между собой вещи.

Судя по последним выпускам телепроекта «Спаси свою любовь», героями которого на данный момент является семейство Рапунцель и Дмитренко, теперь Ольга «отрывается» и на своей дочери Василисе. По словам избранницы Дмитрия, она не жалеет на малышку денег, поэтому покупает девочке самые лучшие и дорогие платья и игрушки.

Дочь Ольги Рапунцель носит шапочку в виде короны

На днях Дмитренко и Рапунцель выходили за Периметр, где прекрасно провели время в компании своей дочери Василисы. Конечно, свежими фотографиями с прогулки Ольга и Дмитрий тут же поделились с фанатами, которые неожиданно набросились на них с критикой.

Дочь Ольги Рапунцель носит шапочку в виде короны

А все из-за шапочки в виде короны, в которой на снимках запечатлена наследница «брендов». Мало кому из читателей понравился головной убор малышки, о чем они поспешили сказать супругам. Впрочем, Ольга постаралась вступиться за наряд своей дочери и заявила, что это ручная работа.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:00

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