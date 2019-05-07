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Максим Фадеев не может радоваться дню рождения из-за катастрофы в "Шереметьево"

На странице в Instagram Максим Фадеев рассказал поклонникам, что не может радоваться своему дню рождения из-за катастрофы в аэропорту "Шереметьево". Также продюсер поблагодарил подписчиков за поздравления.

Максим Фадеев не может радоваться дню рождения из-за катастрофы в "Шереметьево"

Недавно в аэропорту "Шереметьево" самолет, который вылетел из Москвы в Мурманск, сразу после взлета начал заходить на посадку. Позже стало известно, что пилотами были обнаружены некие неполадки. В результате погибли несколько десятков пассажиров, а некоторые получили травмы различной тяжести. Накануне Максим Фадеев отмечал свой день рождения. В Instagram продюсер написал, что не может радоваться празднику из-за катастрофы в "Шереметьево".

Максим Фадеев не может радоваться дню рождения из-за катастрофы в "Шереметьево"

Знаменитость принес свои соболезнования всем семьям погибших и высказал поддержку тем, кто получил травмы. Также Максим Фадеев сообщил, что видит поздравления преданных поклонников и благодарен им за теплые слова. Подписчики поддержали высказывания продюсера и оставили более 78 000 отметок "Мне нравится" под его постом.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:08

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