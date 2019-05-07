Максим Фадеев не может радоваться дню рождения из-за катастрофы в "Шереметьево"

Недавно в аэропорту "Шереметьево" самолет, который вылетел из Москвы в Мурманск, сразу после взлета начал заходить на посадку. Позже стало известно, что пилотами были обнаружены некие неполадки. В результате погибли несколько десятков пассажиров, а некоторые получили травмы различной тяжести. Накануне Максим Фадеев отмечал свой день рождения. В Instagram продюсер написал, что не может радоваться празднику из-за катастрофы в "Шереметьево".Знаменитость принес свои соболезнования всем семьям погибших и высказал поддержку тем, кто получил травмы. Также Максим Фадеев сообщил, что видит поздравления преданных поклонников и благодарен им за теплые слова. Подписчики поддержали высказывания продюсера и оставили более 78 000 отметок "Мне нравится" под его постом.