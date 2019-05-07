«Интересно, до какого дна может опуститься человек»: Никита Михалков нелестно высказался о сюжетах телевизионных шоу





Режиссер возмущен, ведь в результате просмотра современных ток-шоу, где сенсационными сюжетами становятся драки, скандалы, крики и выяснения отношений (нередко являющихся постановочными), российский зритель не может «ужасаться мерзким поступкам людей». Никита Сергеевич акцентирует внимание на том, что люди хотят «смаковать чужую грязь», подлость, непорядочность, становясь «теплохладными наблюдателями чужого горя». Это питает людей и давно стало привычным, считает артист.В советское время знаменитости боялись запятнать свою репутацию каким-либо скандальным фактом, а сейчас многие получают путь к славе через «грязные» истории. Отечественный зритель получает удовольствие от наблюдения за чужой бедой, так как она происходит не с ним, сетует Михалков.«Тебе интересно, до какого дна может опуститься человек», - продолжает свою мысль деятель культуры. Это воспитывает «невероятную гордыню и безнаказанность», подытожил Никита Михалков.