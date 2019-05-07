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Huawei представила смартфон Honor 20 Lite

Компания Huawei представила новый смартфон Honor 20 Lite, который поступит на европейский рынок уже 15 мая. Цена на новинку будет ниже ожидаемой и составит 250 долларов.
Huawei представила смартфон Honor 20 Lite

Мобильный телефон оборудован 6,21-дюймовым дисплеем, разрешением 2340 на 1080 пикселей. Фронтальная камера имеет разрешение в 32 мегапикселя, что позволит совершать селфи высокого качества. Основная камера оборудована тремя модулями, каждый из которых имеет определенные функции. Первый модуль с разрешением в 24 мегапикселя позволяет совершать видеосъемку со скоростью 480 кадров в секунду. Второй модуль с разрешением в 8 мегапикселей имеет широкоугольный объектив с диафрагмой F/2.4. Третий модуль с разрешением в 2 мегапикселя используется для анализа глубины сцены.

Телефон оборудован аппаратной платформой SoC Kirin 710. Быстродействие обеспечит 4 гигабайта оперативной памяти, а 128 гигабайт флэш-памяти позволит хранить большое количество информации и медиа-файлов. Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкостью 3400 мАч. Однако, к сожалению, функция быстрой зарядки недоступна. Телефон оборудован датчиком отпечатка пальца, а также имеет стандартный разъем 3,5 миллиметров для гарнитуры. Работает гаджет на операционной системе Android 9.0 Pie. Телефон является бюджетной версией флагманского смартфона Honor 20 и имеет очень впечатляющие характеристики для своей ценовой категории.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:15

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