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Эксперты Минздрава рассказали, как бороться с аллергией

Эксперты Минздрава рассказали, когда ожидать проявления аллергии, которая возникает в период цветения растений. Также в ведомстве отметили, что справиться с повышенной чувствительностью организма поможет только специалист.

Эксперты Минздрава рассказали, как бороться с аллергией

В Минздраве рассказали, что в природе существует 3 вида пыления. Ранний приходится на апрель и май. Следующий наступает в июне и длится до августа, а последний стоит ожидать в августе и сентябре. Специалисты рекомендуют людям с повышенной чувствительностью организма пройти симптоматическую терапию. Также облегчить симптомы аллергии помогут ингаляционные стероиды или антигистаминные препараты.

Медицинские работники советуют провести специальную терапию аллергенами. Данная процедура предполагает введение в организм пациента увеличивающихся доз аллергенов, благодаря этому собственные клетки вырабатывают устойчивость. В пресс-службе Минздрава особо отмечают, что перед началом какого-либо лечения следует пройти консультацию у специалиста.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:27

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