Эксперты Минздрава рассказали, как бороться с аллергией





В Минздраве рассказали, что в природе существует 3 вида пыления. Ранний приходится на апрель и май. Следующий наступает в июне и длится до августа, а последний стоит ожидать в августе и сентябре. Специалисты рекомендуют людям с повышенной чувствительностью организма пройти симптоматическую терапию. Также облегчить симптомы аллергии помогут ингаляционные стероиды или антигистаминные препараты.Медицинские работники советуют провести специальную терапию аллергенами. Данная процедура предполагает введение в организм пациента увеличивающихся доз аллергенов, благодаря этому собственные клетки вырабатывают устойчивость. В пресс-службе Минздрава особо отмечают, что перед началом какого-либо лечения следует пройти консультацию у специалиста.