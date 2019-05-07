Екатерина Шпица объяснила, почему ее устраивает статус невесты





В начале октября прошлого года Руслан Попов сделал красивое и романтичное предложение выйти замуж своей возлюбленной Екатерине Шпице. После премьеры спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Булгакова он поднялся на сцену, встал на одно колено и попросил у актрисы руку и сердце. Девушка ответила согласием.Но с тех пор молодые люди свадьбу так и не сыграли. Сама Екатерина Шпица отмечает, что в их отношениях царит взаимопонимание и отсутствует диктатура, поэтому ее полностью устраивает статус невесты и гражданский брак. По словам артистки, она никогда не мечтала о пышной свадьбе, потому совершенно не спешит готовиться к торжеству.У актрисы растет сын, который готовится идти в школу. Она рассказывает, что мальчик просит братика или сестричку. Повлияет ли этот факт на скорейшую подготовку торжественного события, пара не сообщает.