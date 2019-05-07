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LADA XRay Cross проверили на безопасность с помощью краш-теста

С целью проверить уровень безопасности автомобиля LADA XRay Cross российские специалисты провели краш-тест с его участием. Результат оказался весьма интересным.
LADA XRay Cross проверили на безопасность с помощью краш-теста

Российские специалисты провели краш-тест ARCAP, который имитирует дорожное столкновение лоб в лоб. При этом в роли препятствия выступает алюминиевый каркас, имитирующий кузов автомобиля, а скорость при аварии составляет 64 км/ч. Также столкновение происходит только частью автомобиля (40 процентов ширины капота), что максимально приближает условия к реальным.

В результате было установлено, что отечественный автомобиль показал достойный результат. Так, LADA XRay Cross получил 13,7 балла безопасности из 16 возможных. Это, конечно, немного меньше, чем у автомобилей иностранного изготовления похожего класса, однако авто все же выдерживает смежный удар без разрыва кузова и существенных деформаций. Это позволяет увеличить безопасность пассажиров при лобовом столкновении. Возможно, проведенное исследование используют для устранения недостатков, что повысит устойчивость автомобиля и позволит улучшить показатели сохранности кузова при ДТП.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:18

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