Ученые создали искусственный интеллект, который способен шутить





Создатели решили запрограммировать искусственный интеллект к созданию новых шуток. Учитывая то, что юмористы в большинстве случаев используют импровизацию, чего невозможно сейчас добиться от ИИ, ученые решили создать новый алгоритм. Программа ищет в Интернете шутки и переделывает их, используя синонимы и словесные обороты, которые схожи по смыслу. В итоге получается новый анекдот с той же сюжетной нагрузкой.Уже даже был проведен стендап с участием искусственного интеллекта и обычных комиков. К сожалению, в 90 процентах случаев зрители отдали предпочтение живым юмористам. Однако ученые получили необходимую информацию и обещают усовершенствовать свое творение, чтобы улучшить результат. Возможно, скоро наступит время, когда программа заменит человека даже в этой сфере деятельности.