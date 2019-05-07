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Ученые создали искусственный интеллект, который способен шутить

Ученые из Стэнфордского университета разработали искусственный интеллект, который способен шутить самостоятельно. Он не находит старые шутки, а генерирует новые.
Ученые создали искусственный интеллект, который способен шутить

Создатели решили запрограммировать искусственный интеллект к созданию новых шуток. Учитывая то, что юмористы в большинстве случаев используют импровизацию, чего невозможно сейчас добиться от ИИ, ученые решили создать новый алгоритм. Программа ищет в Интернете шутки и переделывает их, используя синонимы и словесные обороты, которые схожи по смыслу. В итоге получается новый анекдот с той же сюжетной нагрузкой.

Уже даже был проведен стендап с участием искусственного интеллекта и обычных комиков. К сожалению, в 90 процентах случаев зрители отдали предпочтение живым юмористам. Однако ученые получили необходимую информацию и обещают усовершенствовать свое творение, чтобы улучшить результат. Возможно, скоро наступит время, когда программа заменит человека даже в этой сфере деятельности.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:36

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