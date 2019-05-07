«Как женщины это делают?»: Принц Гарри поделился впечатлениями от рождения сына





«Это за гранью понимания», - отметил 34-летний наследник британского престола, признавшись, что для него присутствие на родах супруги - «удивительный опыт». Принц Гарри очень взволнован и невероятно счастлив, он гордится своей женой, а первенца считает, как и каждый родитель, самым потрясающим ребенком в мире.Герцог и герцогиня все еще думают над именем сына, хотя времени у них для этого было больше, так как мальчик появился на свет чуть позже намеченного срока. Как сообщалось на официальном сайте королевского двора, Меган Маркл и ребенок, родившийся с весом 3260 г, чувствуют себя нормально. Принц Гарри отметил: они с женой собираются показать своего наследника через пару дней.