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«Как женщины это делают?»: Принц Гарри поделился впечатлениями от рождения сына

Герцог и герцогиня Сассекские впервые стали родителями. Меган Маркл 6 мая родила принцу Гарри сына, и счастливый отец уже успел поделиться впечатлениями от радостного события, удивляясь, «как женщины это делают».
«Как женщины это делают?»: Принц Гарри поделился впечатлениями от рождения сына

«Это за гранью понимания», - отметил 34-летний наследник британского престола, признавшись, что для него присутствие на родах супруги - «удивительный опыт». Принц Гарри очень взволнован и невероятно счастлив, он гордится своей женой, а первенца считает, как и каждый родитель, самым потрясающим ребенком в мире.

Герцог и герцогиня все еще думают над именем сына, хотя времени у них для этого было больше, так как мальчик появился на свет чуть позже намеченного срока. Как сообщалось на официальном сайте королевского двора, Меган Маркл и ребенок, родившийся с весом 3260 г, чувствуют себя нормально. Принц Гарри отметил: они с женой собираются показать своего наследника через пару дней.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:40

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