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Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова боится плохо выглядеть в кадре

Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова боится плохо выглядеть в кадре, считают телезрители. Девушку то и дело пересаживают на разные места, чтобы с правильного ракурса она выглядела эффектнее.
Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова боится плохо выглядеть в кадре

Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова очень пристально следит а своей внешностью и постоянно прибегает к уколам красоты, чтобы выглядеть привлекательно. Однако девушка часто попадает под критику со стороны фанатов, то и дело указывающих на дефекты лица блондинки, появляющиеся после процедур.

Не так давно Марину Африкантову пересадили в другое кресло в ходе первого этапа конкурса "Свадьба на миллион". Возможно, с нового ракурса лицо девушки выглядит милее, а недостатки скрыть намного легче, именно потому блондинка предпочитает каждый раз, попадая в кадр, поворачиваться к зрителям выгодной для себя стороной лица.



 
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В мире / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:55

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