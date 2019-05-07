Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова боится плохо выглядеть в кадре

Участница проекта "Дом-2" Марина Африкантова очень пристально следит а своей внешностью и постоянно прибегает к уколам красоты, чтобы выглядеть привлекательно. Однако девушка часто попадает под критику со стороны фанатов, то и дело указывающих на дефекты лица блондинки, появляющиеся после процедур.Не так давно Марину Африкантову пересадили в другое кресло в ходе первого этапа конкурса "Свадьба на миллион". Возможно, с нового ракурса лицо девушки выглядит милее, а недостатки скрыть намного легче, именно потому блондинка предпочитает каждый раз, попадая в кадр, поворачиваться к зрителям выгодной для себя стороной лица.