Российские независимые представители компании QNET посетили международную конференцию в Малайзии





V-Malaysia 2019 проводится для независимых представителей компании и объединяет собой семинары и тренинги, выставки и презентации новых продуктов. Участники в течение 5 дней полностью погружаются в рабочую среду для дальнейшей эффективной предпринимательской деятельности. В этом году мероприятие посетили более 13 000 человек.Недавно назначенный генеральный директор QNET Малу Калуза выступила с речью, в которой отметила важность таких конференций: «Такие мероприятия дают возможность помочь нашим клиентам и дистрибьюторам познакомиться с компанией и ее деятельностью максимально близко. Мы привлекли около 250 сотрудников со всего мира, чтобы организовать этот конгресс и подарить нашим участникам беспрецедентный опыт».На конференции выступали те, кто своим примером вдохновляет миллионы людей по всему миру: Фарук Саад Хамад Аль-Зуман, первый саудовец, взошедший на гору Эверест, и Спарш Шах, 15-летний индийско-американский мальчик, родившийся с хрупкими костями, о котором врачи говорили, что он не проживет и двух дней. Спарш Шах благодаря упорству и любви к жизни стал настоящей звездой YouTube, создав свою авторскую музыкальную технику, в которой он сочетает классическую музыку с рэпом.Более 100 российских независимых представителей смогли в полном объеме изучить ассортимент компании: на конференции прошла одна из самых масштабных выставок в истории QNET — они представили более 30 своих брендов. Особое внимание было уделено новинкам: добавка для здоровья мужчин под названием QAlive и часы класса люкс с ограниченным выпуском в честь 5-летнего сотрудничества компании QNET и футбольного клуба «Манчестер Сити». Одним из наиболее эмоциональных моментов стала церемония вручения дипломов слушателям образовательных онлайн-курсов qlearn – образовательного продукта компании.Россиянка, прибывшая в Малайзию на конференцию, рассказала, что с первых дней в QNET она мечтала попасть на V-Malaysia 2019: «Я очень сильно хотела здесь побывать, прочувствовать эту атмосферу, получить новые эмоции и узнать, как работать максимально эффективно. Моя мечта сбылась! Теперь я хочу вернуться на следующий год с еще большей командой!».Погружение в рабочую атмосферу, возможность обмена опытом с единомышленниками, приобретение новых знаний — это главные причины, почему конференция не первый год собирает многотысячную аудиторию. Все это помогает участникам продолжать движение к намеченным целям и достигать профессионального и личностного роста.