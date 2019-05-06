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Российские независимые представители компании QNET посетили международную конференцию в Малайзии

В этом году многие россияне, стремящиеся заняться собственным бизнесом, смогли присутствовать на самой крупной ежегодной конференции международной компании прямых продаж QNET, проходящей с 23 по 27 апреля в Малайзии.

Российские независимые представители компании QNET посетили международную конференцию в Малайзии

V-Malaysia 2019 проводится для независимых представителей компании и объединяет собой семинары и тренинги, выставки и презентации новых продуктов. Участники в течение 5 дней полностью погружаются в рабочую среду для дальнейшей эффективной предпринимательской деятельности. В этом году мероприятие посетили более 13 000 человек.

Недавно назначенный генеральный директор QNET Малу Калуза выступила с речью, в которой отметила важность таких конференций: «Такие мероприятия дают возможность помочь нашим клиентам и дистрибьюторам познакомиться с компанией и ее деятельностью максимально близко. Мы привлекли около 250 сотрудников со всего мира, чтобы организовать этот конгресс и подарить нашим участникам беспрецедентный опыт».
На конференции выступали те, кто своим примером вдохновляет миллионы людей по всему миру: Фарук Саад Хамад Аль-Зуман, первый саудовец, взошедший на гору Эверест, и Спарш Шах, 15-летний индийско-американский мальчик, родившийся с хрупкими костями, о котором врачи говорили, что он не проживет и двух дней. Спарш Шах благодаря упорству и любви к жизни стал настоящей звездой YouTube, создав свою авторскую музыкальную технику, в которой он сочетает классическую музыку с рэпом.

Российские независимые представители компании QNET посетили международную конференцию в Малайзии

Более 100 российских независимых представителей смогли в полном объеме изучить ассортимент компании: на конференции прошла одна из самых масштабных выставок в истории QNET — они представили более 30 своих брендов. Особое внимание было уделено новинкам: добавка для здоровья мужчин под названием QAlive и часы класса люкс с ограниченным выпуском в честь 5-летнего сотрудничества компании QNET и футбольного клуба «Манчестер Сити». Одним из наиболее эмоциональных моментов стала церемония вручения дипломов слушателям образовательных онлайн-курсов qlearn – образовательного продукта компании.

Россиянка, прибывшая в Малайзию на конференцию, рассказала, что с первых дней в QNET она мечтала попасть на V-Malaysia 2019: «Я очень сильно хотела здесь побывать, прочувствовать эту атмосферу, получить новые эмоции и узнать, как работать максимально эффективно. Моя мечта сбылась! Теперь я хочу вернуться на следующий год с еще большей командой!».

Российские независимые представители компании QNET посетили международную конференцию в Малайзии

Погружение в рабочую атмосферу, возможность обмена опытом с единомышленниками, приобретение новых знаний — это главные причины, почему конференция не первый год собирает многотысячную аудиторию. Все это помогает участникам продолжать движение к намеченным целям и достигать профессионального и личностного роста.



 
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Добавил: admin Вчера, 22:23

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