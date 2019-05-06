Дмитрий Шепелев в студии «На самом деле» разоблачил мнимого сына Романа Карцева





До эфира с Селезневым связались близкие покойного юмориста, предложив пройти генетическую экспертизу. Мужчина отказался, заявив, что не претендует на имущество Карцева. Павел Кассинский, законный сын легендарного артиста, изначально считал Селезнева самозванцем и мошенником. Некоторое время он общался с мнимым братом, и ему удалось добыть биоматериал, пригодный для проведения ДНК-теста.Наследник юмориста передал результаты экспертизы Шепелеву в рамках программы. Телеведущий зачитал «вердикт», гласивший об отсутствии родственных уз между Кассинским и Селезневым, из чего следует, что последний - не сын Карцева. Как отметили гости студии, жителя Подмосковья могла обмануть мать, назвав известного артиста его отцом.Селезнева попросили пройти проверку на полиграфе. Оказалось, он знал о своем настоящем родителе, который много лет провел в тюрьме и умер вскоре после освобождения. Заявляя о родстве с Карцевым, мужчина преследовал корыстные цели.