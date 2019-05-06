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Дмитрий Шепелев в студии «На самом деле» разоблачил мнимого сына Романа Карцева

Ведущий «На самом деле» Дмитрий Шепелев в эфире ток-шоу разоблачил жителя Подмосковья Василия Селезнева, утверждавшего, что приходится известному юмористу Роману Карцеву внебрачным сыном. Заявление мнимого наследника знаменитости опровергли результаты ДНК-теста.
Дмитрий Шепелев в студии «На самом деле» разоблачил мнимого сына Романа Карцева

До эфира с Селезневым связались близкие покойного юмориста, предложив пройти генетическую экспертизу. Мужчина отказался, заявив, что не претендует на имущество Карцева. Павел Кассинский, законный сын легендарного артиста, изначально считал Селезнева самозванцем и мошенником. Некоторое время он общался с мнимым братом, и ему удалось добыть биоматериал, пригодный для проведения ДНК-теста.

Наследник юмориста передал результаты экспертизы Шепелеву в рамках программы. Телеведущий зачитал «вердикт», гласивший об отсутствии родственных уз между Кассинским и Селезневым, из чего следует, что последний - не сын Карцева. Как отметили гости студии, жителя Подмосковья могла обмануть мать, назвав известного артиста его отцом.
Дмитрий Шепелев в студии «На самом деле» разоблачил мнимого сына Романа Карцева

Селезнева попросили пройти проверку на полиграфе. Оказалось, он знал о своем настоящем родителе, который много лет провел в тюрьме и умер вскоре после освобождения. Заявляя о родстве с Карцевым, мужчина преследовал корыстные цели.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:19

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