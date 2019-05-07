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Аналитики составили рейтинг самых популярных Android-смартфонов

Аналитики из бенчмарка AnTuTu составили рейтинг самых популярных Android-смартфонов за апрель 2019 года. Лидером оказался Samsung Galaxy Note 9.
Аналитики составили рейтинг самых популярных Android-смартфонов

Специалисты принимали во внимание исключительно данные от самих пользователей, которые запустили тест проверки своего гаджета в бенчмарке. На основе этой информации им удалось определить наиболее популярные смартфоны под управлением операционной системы Android. Неоспоримым лидером оказался Samsung Galaxy Note 9. За ним следует Meizu 16th, а тройку самых популярных замыкает Samsung Galaxy S9+.

В пятёрке лучших оказались Xiaomi Mi 8 Transparent Version и Meizu 16th Plus. Они расположились на четвёртом и пятом местах соответственно.
Шестая строчка в рейтинге досталась OnePlus 6, а следом за ним идёт Oppo Find X. Флагманский Xiaomi Mi 9 занимает только восьмое место, а южнокорейский Samsung Galaxy S10+ девятое. Ниже этих новых смартфонов оказался только Huawei Mate 20X.



 
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Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 06:13

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