Аналитики составили рейтинг самых популярных Android-смартфонов





Специалисты принимали во внимание исключительно данные от самих пользователей, которые запустили тест проверки своего гаджета в бенчмарке. На основе этой информации им удалось определить наиболее популярные смартфоны под управлением операционной системы Android. Неоспоримым лидером оказался Samsung Galaxy Note 9. За ним следует Meizu 16th, а тройку самых популярных замыкает Samsung Galaxy S9+.В пятёрке лучших оказались Xiaomi Mi 8 Transparent Version и Meizu 16th Plus. Они расположились на четвёртом и пятом местах соответственно.Шестая строчка в рейтинге досталась OnePlus 6, а следом за ним идёт Oppo Find X. Флагманский Xiaomi Mi 9 занимает только восьмое место, а южнокорейский Samsung Galaxy S10+ девятое. Ниже этих новых смартфонов оказался только Huawei Mate 20X.