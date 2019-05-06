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Топ-менеджер Xiaomi представил неожиданный способ просушки телефона-утопленника

Топ-менеджер Xiaomi Ли Вэйсин рассказал на личной странице в Weibo, как однажды уронил в воду свой смартфон Mi 9 и вынужден был его сушить. Помогло справиться с проблемой воспроизведение на устройстве-утопленнике музыки.
Топ-менеджер Xiaomi представил неожиданный способ просушки телефона-утопленника

Вернуть аппарат к жизни мог бы помочь известный метод просушки с помощью риса, в большинстве случаев оказывающийся действенным, но Ли Вэйсин торопился на работу, поэтому для него такой вариант оказался неприемлемым. Топ-менеджер Xiaomi пытался использовать устройство в офисе, однако сенсорный дисплей не реагировал. Тогда он положил свой Mi 9 на солнце, включив воспроизведение музыки. Создаваемая динамиком вибрация обеспечивала вентиляцию, а лучи – нагрев. К концу рабочего дня телефон-утопленник уже функционировал корректно.

У модели Xiaomi Mi 9 нет защиты от воды. Однако разработчики предусмотрели в аппарате некоторую устойчивость к влаге путем использования для передней и задней панелей стекла Corning Gorilla Glass 5 и Gorilla Glass 6.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:27

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