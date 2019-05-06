Топ-менеджер Xiaomi представил неожиданный способ просушки телефона-утопленника





Вернуть аппарат к жизни мог бы помочь известный метод просушки с помощью риса, в большинстве случаев оказывающийся действенным, но Ли Вэйсин торопился на работу, поэтому для него такой вариант оказался неприемлемым. Топ-менеджер Xiaomi пытался использовать устройство в офисе, однако сенсорный дисплей не реагировал. Тогда он положил свой Mi 9 на солнце, включив воспроизведение музыки. Создаваемая динамиком вибрация обеспечивала вентиляцию, а лучи – нагрев. К концу рабочего дня телефон-утопленник уже функционировал корректно.У модели Xiaomi Mi 9 нет защиты от воды. Однако разработчики предусмотрели в аппарате некоторую устойчивость к влаге путем использования для передней и задней панелей стекла Corning Gorilla Glass 5 и Gorilla Glass 6.