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Ксения Собчак посоветовала отказаться летать на самолетах Sukhoi Superjiet 100

Экс-кандидат на пост президента России в 2018 году Ксения Собчак посоветовала пользователям Сети не летать на лайнерах Sukhoi Superjiet 100. По мнению эпатажной тележурналистки, проект «сухой суперджет» является «провальной историей».

Ксения Собчак посоветовала отказаться летать на самолетах Sukhoi Superjiet 100

В своем Telegram-канале несколько часов назад Собчак оставила пост, в котором прокомментировала авиакатастрофу, произошедшую вчера вечером в аэропорту «Шереметьево». Ксения подметила, что очень часто путешествует по миру, но никогда не летает самолетами Sukhoi Superjiet 100.

К блогу телезнаменитость прикрепила несколько фотографий, на которых запечатлены бортпроводники, пытающиеся спасти пассажиров самолета. Собчак указала на то, что проще всего спихнуть произошедшее на «ошибки экипажа», однако проблема на самом деле таится в другом.

«Коррумпированные чиновники не в состоянии признать, что сам проект «сухой суперджет» это дико провальная история!» - подчеркнула Ксения.


Ксения Собчак посоветовала отказаться летать на самолетах Sukhoi Superjiet 100

По словам Собчак, самолеты Sukhoi Superjiet 100 довольно часто находятся в ремонте, поэтому она осознано отказалась передвигаться на лайнерах этой компании.

Также Ксения посоветовала подписчикам поинтересоваться у самих бортпроводников компании «Аэрофлот», все ли их устраивает в своей работе, и сделать определенные выводы. К слову, знаменитость заявила, что прежде чем садиться в лайнеры Sukhoi Superjiet 100, следует подумать о своей безопасности.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:45

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