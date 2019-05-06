Физик-теоретик рассказал о своем видении загробной жизни





Причиной для скептичного отношения к загробной жизни является современная наука. Она довольно сильно продвинулась в изучении процессов, происходящих после смерти человека, что в загробную жизнь верится с трудом. Несмотря на это, учёный не стал исключать и другого варианта. Он не отрицает существования иного измерения, куда после смерти попадает сознание человека, вот только утверждать подобное не будет.Шон Кэрролл не оставил без внимания и внушительное количество религий за всю историю человечества. Исходя из его слов, верующие люди, как и он сам, могут ошибаться или быть правыми. Точных доказательств существования загробной жизни пока нет ни у кого. Смело заявить о том, что кто-то из людей прав в своей гипотезе можно будет только после того, как всему миру предоставят неоспоримые свидетельства существования иного мира.