«Леди в черном»: Пелагея сменила свой романтичный стиль одежды

На снимке, появившемся в Instagram-профиле звезды, она предстала не в ярком привычном для себя наряде, а в стильном total black образе. Певица, облаченная в черное элегантное пальто, такого же цвета зауженные брюки и блузу, сфотографирована в движении. Глядя на кадр, создается впечатление, что Пелагея, размахивая сумкой от Chanel, шествует по площади.Поклонники восторженно отозвались о новом наряде артистки. Многие отметили, наставница из «Голоса. Дети», несмотря на смену образа, не утратила своей женственности и красоты. Особенно фолловеров поразила искренняя улыбка на лице «леди в черном», которая «согревает душу и заставляет ее петь».