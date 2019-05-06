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«Леди в черном»: Пелагея сменила свой романтичный стиль одежды

Исполнительница Пелагея, практически всегда появляющаяся на публике в романтичных платьях, решила попробовать другой стиль. Знаменитость, примерившую элегантный брючный комплект, поклонники назвали «леди в черном».
«Леди в черном»: Пелагея сменила свой романтичный стиль одежды

На снимке, появившемся в Instagram-профиле звезды, она предстала не в ярком привычном для себя наряде, а в стильном total black образе. Певица, облаченная в черное элегантное пальто, такого же цвета зауженные брюки и блузу, сфотографирована в движении. Глядя на кадр, создается впечатление, что Пелагея, размахивая сумкой от Chanel, шествует по площади.
«Леди в черном»: Пелагея сменила свой романтичный стиль одежды

Поклонники восторженно отозвались о новом наряде артистки. Многие отметили, наставница из «Голоса. Дети», несмотря на смену образа, не утратила своей женственности и красоты. Особенно фолловеров поразила искренняя улыбка на лице «леди в черном», которая «согревает душу и заставляет ее петь».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:00

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