Ученые из Германии предупредили об опасности антибиотиков с фторхинолоном





Исследователи провели детальное изучение побочных эффектов препаратов с фторхинолонами и пришли к неприятному заключению. Они установили, что практически у всех пациентов наблюдались боли в мышцах, слабость, отёчность конечностей и даже депрессия. Всё это лишь малая часть побочных эффектов и именно поэтому специалисты из Германии подняли вопрос о необходимости ограничить применение этих лекарственных средств на территории ЕС.Несмотря на столь неблагоприятные побочные действия, препараты с фторхинолонами планируется и дальше назначать как действенный антибиотик. Врачи всё же отметили, что это будет делаться только в случае, когда никакие другие лекарства не помогут и существует угроза жизни человека. Во всех других случаях предпочтение отдадут альтернативным видам препаратов без фторхинолонов.