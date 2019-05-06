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Ученые из Германии предупредили об опасности антибиотиков с фторхинолоном

Учёные из Германии предупредили об опасности антибиотиков и лекарственных средств с содержанием фторхинолонов. Они могут назначаться только в том случае, когда другие лекарственные средства будут не эффективны.
Ученые из Германии предупредили об опасности антибиотиков с фторхинолоном

Исследователи провели детальное изучение побочных эффектов препаратов с фторхинолонами и пришли к неприятному заключению. Они установили, что практически у всех пациентов наблюдались боли в мышцах, слабость, отёчность конечностей и даже депрессия. Всё это лишь малая часть побочных эффектов и именно поэтому специалисты из Германии подняли вопрос о необходимости ограничить применение этих лекарственных средств на территории ЕС.

Несмотря на столь неблагоприятные побочные действия, препараты с фторхинолонами планируется и дальше назначать как действенный антибиотик. Врачи всё же отметили, что это будет делаться только в случае, когда никакие другие лекарства не помогут и существует угроза жизни человека. Во всех других случаях предпочтение отдадут альтернативным видам препаратов без фторхинолонов.



 
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Наука
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 17:36

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