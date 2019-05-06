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Ученые разработали светящийся всеми цветами светодиод

Ученые разработали светодиод, способный светиться всеми цветами. Он позволит создавать очень яркие экраны с минимальной плотностью пикселей.
Ученые разработали светящийся всеми цветами светодиод

Во всех современных дисплеях используется технология тройных светодиодов. Близкорасположенные красные, синие и зелёные цвета способны генерировать практически весь цветовой спектр и выводить его на экран. Учёные решили заметно упростить эту технологию и создать светодиод, который сможет сам генерировать эти ключевые три цвета. Им это удалось при помощи иона Eu3+ и излучения от GaN. В итоге, в зависимости от степени воздействия на ион, он выдавал разные цвета.

Технологию предстоит заметно улучшить и максимально упростить. Использовать её планируется во всех современных устройствах с экранами. Новое открытие позволит существенно увеличить плотность пикселей и повысить максимальную яркость дисплеев. Также уплотнение неизменно приведёт к повышению чёткости выводимого изображения.



 
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Технологии
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 17:21

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