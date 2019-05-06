Ученые разработали светящийся всеми цветами светодиод





Во всех современных дисплеях используется технология тройных светодиодов. Близкорасположенные красные, синие и зелёные цвета способны генерировать практически весь цветовой спектр и выводить его на экран. Учёные решили заметно упростить эту технологию и создать светодиод, который сможет сам генерировать эти ключевые три цвета. Им это удалось при помощи иона Eu3+ и излучения от GaN. В итоге, в зависимости от степени воздействия на ион, он выдавал разные цвета.Технологию предстоит заметно улучшить и максимально упростить. Использовать её планируется во всех современных устройствах с экранами. Новое открытие позволит существенно увеличить плотность пикселей и повысить максимальную яркость дисплеев. Также уплотнение неизменно приведёт к повышению чёткости выводимого изображения.