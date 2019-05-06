Софи Тернер и Джо Джонас поженились в Лас-Вегасе

Знаменитостей, обменявшихся клятвами верности, обвенчал актер в образе Элвиса Пресли и выдал им брачную лицензию. Звездная пара не хотела афишировать событие, и поклонники не узнали бы о свадьбе в Лас-Вегасе, однако диджей Diplo вел прямую трансляцию торжества в разделе Stories своего микроблога. После тайной церемонии влюбленные уединились в бунгало в Сан-Висенте. Многие фанаты, заметив на пальцах Джонаса и Тернер обручальные кольца в виде сосок-леденцов, усомнились, что венчание было настоящим.Как сообщают СМИ, музыкант и актриса не собираются отменять свадебное торжество, которое запланировали провести во Франции. Знаменитости не уточнили дату, но отметили, они хотят провести летнюю церемонию. Джонас и Тернер мечтают организовать скромный праздник, чтобы он стал более личным.