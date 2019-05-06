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Ирина Шевчук рассталась со звездой «Пиратов XX века» Талгатом Нигматулиным из-за его многочисленных измен

Ирина Шевчук в студии «Судьба человека» рассказала о своем первом романе с Талгатом Нигматулиным, запомнившимся зрителю по роли морского разбойника в «Пиратах XX века», и объяснила причину разрыва их отношений. Актриса не смогла терпеть многочисленные измены возлюбленного.
Ирина Шевчук рассталась со звездой «Пиратов XX века» Талгатом Нигматулиным из-за его многочисленных измен

Звезда «А зори здесь тихие…» отметила, они с Нигматулиным впервые встретились еще в институте. Шевчук не скрывает, что является влюбчивой натурой, и, увидев однажды на прогулке в парке загорелого молодого человека в белоснежной рубашке, не смогла устоять перед его красотой. Актер в то время учился на курсе Алексея Герасимова. Роман двух творческих натур продлился около двух лет, они были очень близки, но о замужестве не думали.

Однако вскоре пара рассталась. Шевчук узнала об изменах возлюбленного и не захотела это терпеть. Она очень страдала, считая поступок избранника предательством. Актриса дала себе слово никогда не видится с Нигматулиным и в институте старалась избегать с ним встреч. Однажды молодой человек приехал к ней и предложил начать отношения сначала, но она отказалась.
Ирина Шевчук рассталась со звездой «Пиратов XX века» Талгатом Нигматулиным из-за его многочисленных измен

Последний раз знаменитость видела экс-возлюбленного за месяц до его смерти, они случайно столкнулись на кинопробах в Свердловске. Актеры долго разговаривали, Нигматулин рассказывал о жене и ребенке. Гибель коллеги для Шевчук стала шоком, она знала, что звезда «Пиратов XX века» состоит в секте, и уверена, участие в сомнительном сообществе и стало причиной трагедии.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:50

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