АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Хлопки по шее при появлении боли могут привести к смерти
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

В Samsung отложили продажи гибкого Galaxy Fold до второй половины 2019-го

В феврале компания Samsung анонсировала выход на рынок первого брендового смартфона, получившего складной гибкий дисплей, в первых числах мая. Однако разработчики решили повременить с продажами Galaxy Fold и перенести их на вторую половину 2019 года, чтобы устранить неполадки.
В Samsung отложили продажи гибкого Galaxy Fold до второй половины 2019-го

Их выявили обозреватели и блогеры, получившие первые образцы аппарата. Пользователи пожаловались, что гибкий экран выходит из строя всего через несколько дней с момента эксплуатации. В Samsung признали наличие дефекта и собрали все разосланные аппарата, а выход финального варианта Galaxy Fold решили отложить.

Инженеры южнокорейской компании делают все возможное для устранения проблемы в кратчайшие сроки, однако революционный смартфон появится на рынке не раньше второго полугодия текущего года. Объявление новой даты старта продаж ожидается в ближайшие недели. Galaxy Fold от Samsung мог стать первым устройством с самой быстрой памятью формата UFC 3.0, но теперь таковым будет OnePlus 7, дебютирующий через несколько дней.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Samsung отложили продажи гибкого
Ксению Собчак раскритиковали за пост о
Автомобиль Chevrolet Corvette C8 нового
Владимир Зеленский выразил
C могилы Юлии Началовой пропадают
У жительницы Канады чуть не разорвалась
Эксперт: При пожаре в самолёте у
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева требует
Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске
Ученые рассказали о методах борьбы с
Анфиса Чехова осудила
Электрокар Porsche Taycan сняли без
Ясновидящая Саона рассказала о браке
Песков: Путин продолжает следить за
Эксперты рассказали о кнопочном
Ирина Шевчук едва не потеряла дочь
На YouTube опубликовали видео с
Агата Муцениеце заявила о переносе
Эксперты рассказали, какое количество
Поклонники Сенчуковой и Рыбина сравнили
Глава Xiaomi опубликовал некоторые
Анна Нетребко открыла свой секрет
Диетологи рассказали о пользе и вреде
В космос запустили смартфон Xiaomi
Андрей Разин обвиняет некую женщину с
Ученые нашли в океане бактерии,
Финалист «Голоса. Дети» Ержан Максим
Онколог из Красноярска доказала связь
Организаторам «Дома-2» предложили
Эксперты рассказали, как предотвратить
Просмотреть все новости