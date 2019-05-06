В Samsung отложили продажи гибкого Galaxy Fold до второй половины 2019-го





Их выявили обозреватели и блогеры, получившие первые образцы аппарата. Пользователи пожаловались, что гибкий экран выходит из строя всего через несколько дней с момента эксплуатации. В Samsung признали наличие дефекта и собрали все разосланные аппарата, а выход финального варианта Galaxy Fold решили отложить.Инженеры южнокорейской компании делают все возможное для устранения проблемы в кратчайшие сроки, однако революционный смартфон появится на рынке не раньше второго полугодия текущего года. Объявление новой даты старта продаж ожидается в ближайшие недели. Galaxy Fold от Samsung мог стать первым устройством с самой быстрой памятью формата UFC 3.0, но теперь таковым будет OnePlus 7, дебютирующий через несколько дней.