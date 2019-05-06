Эксперт рассказала о правилах утилизации медицинских отходов и проверенных анализов





Как отметила Елена Алексюк, лаборант центра «СМ-Клиника», отходы лабораторий и реактивы опасны для людей и окружающей среды, поэтому требуют особых правил утилизации, помогающих избежать риска заражения медицинских работников и населения. По принципу биологических материалов, оставшихся после проведения анализов, удаляются с использованием дезинфицирующих средств и остатки ЛПУ.Отходы в зависимости от степени опасности делят на пять категорий. В группу «А» входит бытовой мусор, включая бумагу, стройматериалы и другое. Их можно собрать в полиэтиленовые пакеты и вывезти на полигон ТБО. В категорию «Б» включены эпидемиологически опасные медицинские отходы: анатомические - из операционных и роддомов, фармацевтические (просроченные лекарства), острые предметы. Такие материалы утилизируют после предварительной дезинфекции. Пробирки с кровью после анализа хранятся в морозильной камере, а спустя десять дней обеззараживается в СВЧ-печах.Инфицирующий мусор относится к группе «В». Сюда входят предметы, загрязненные пациентами с опасными для жизни инфекциями. После обеззараживания отходы помещают в пакеты и хранят в плотно закрытых контейнерах в отдельном помещении. В категорию «Г» относят отходы фармацевтических и химических предприятий. Они упаковываются в одноразовую твердую тару и уничтожатся или вывозятся на захоронение. В группе «Д» - радиоактивные изотопы, оборудование лучевой диагностики, УЗИ-аппараты. Приборы демонтируют и проверяют уровень излучения, после чего определяют на хранение в металлических емкостях.