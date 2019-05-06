АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Хлопки по шее при появлении боли могут привести к смерти
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева требует признать «авиаимпотенцию» самолета Sukhoi Superjet 100

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева призывает признать «авиаимпотенцию» лайнера Sukhoi Superjet 100. По мнению телезнаменитости, большая часть самолетов авиакомпании «Аэрофлот» «непригодна к полетам».

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева требует признать «авиаимпотенцию» самолета Sukhoi Superjet 100

Считанные часы назад звезда «Дома-2» оставила у себя на странице в Instagram гневный пост, в котором призналась, что всю ночь не спала, мониторила СМИ и изучала фигурантов дела. Также Водонаева обратилась к своим поклонникам и пользователям Сети, которых попросила не вешать всю ответственность на тех людей, которые находились в самолете и выжили. Отметим, что сейчас в Интернете разгорелся настоящий скандал по поводу того, что пассажиры в хвостовой части лайнера погибли только потому, что в VIP-классе долго доставали ручную кладь.

«..Им до конца жизни будут сниться сгоревшие заживо в хвосте самолета люди, цена жизни, которых, стоила дешевле барахла ручной клади..» - заявила Алена.


Звезда «Дома-2» Алена Водонаева требует признать «авиаимпотенцию» самолета Sukhoi Superjet 100

Экс-участница «Дома-2» попросила всех фолловеров и неравнодушных людей сосредоточиться на самом самолете и авиакомпании. По словам Водонаевой, большая часть авиалайнеров «Аэрофлот» постоянно находится в ремонте, а это значит, что они уже давно непригодны к полетам.

«Ни одна иностранная авиакомпания не купила это летающее корыто, а те, кто купили - уже вернули обратно», - подчеркнула бывшая участница «Дома-2».

В конце своего поста, Алена заявила, что просто-таки требует, чтобы этот трагический инцидент был очень тщательно расследован, а авиакомпания «Аэрофлот» поставила «кровавую подпись» на захоронениях погибших пассажиров.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Samsung отложили продажи гибкого
Ксению Собчак раскритиковали за пост о
Автомобиль Chevrolet Corvette C8 нового
Владимир Зеленский выразил
C могилы Юлии Началовой пропадают
У жительницы Канады чуть не разорвалась
Эксперт: При пожаре в самолёте у
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева требует
Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске
Ученые рассказали о методах борьбы с
Анфиса Чехова осудила
Электрокар Porsche Taycan сняли без
Ясновидящая Саона рассказала о браке
Песков: Путин продолжает следить за
Эксперты рассказали о кнопочном
Ирина Шевчук едва не потеряла дочь
На YouTube опубликовали видео с
Агата Муцениеце заявила о переносе
Эксперты рассказали, какое количество
Поклонники Сенчуковой и Рыбина сравнили
Глава Xiaomi опубликовал некоторые
Анна Нетребко открыла свой секрет
Диетологи рассказали о пользе и вреде
В космос запустили смартфон Xiaomi
Андрей Разин обвиняет некую женщину с
Ученые нашли в океане бактерии,
Финалист «Голоса. Дети» Ержан Максим
Онколог из Красноярска доказала связь
Организаторам «Дома-2» предложили
Эксперты рассказали, как предотвратить
Просмотреть все новости