Звезда «Дома-2» Алена Водонаева требует признать «авиаимпотенцию» самолета Sukhoi Superjet 100
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева призывает признать «авиаимпотенцию» лайнера Sukhoi Superjet 100. По мнению телезнаменитости, большая часть самолетов авиакомпании «Аэрофлот» «непригодна к полетам».
Считанные часы назад звезда «Дома-2» оставила у себя на странице в Instagram гневный пост, в котором призналась, что всю ночь не спала, мониторила СМИ и изучала фигурантов дела. Также Водонаева обратилась к своим поклонникам и пользователям Сети, которых попросила не вешать всю ответственность на тех людей, которые находились в самолете и выжили. Отметим, что сейчас в Интернете разгорелся настоящий скандал по поводу того, что пассажиры в хвостовой части лайнера погибли только потому, что в VIP-классе долго доставали ручную кладь.
Экс-участница «Дома-2» попросила всех фолловеров и неравнодушных людей сосредоточиться на самом самолете и авиакомпании. По словам Водонаевой, большая часть авиалайнеров «Аэрофлот» постоянно находится в ремонте, а это значит, что они уже давно непригодны к полетам.
В конце своего поста, Алена заявила, что просто-таки требует, чтобы этот трагический инцидент был очень тщательно расследован, а авиакомпания «Аэрофлот» поставила «кровавую подпись» на захоронениях погибших пассажиров.
Считанные часы назад звезда «Дома-2» оставила у себя на странице в Instagram гневный пост, в котором призналась, что всю ночь не спала, мониторила СМИ и изучала фигурантов дела. Также Водонаева обратилась к своим поклонникам и пользователям Сети, которых попросила не вешать всю ответственность на тех людей, которые находились в самолете и выжили. Отметим, что сейчас в Интернете разгорелся настоящий скандал по поводу того, что пассажиры в хвостовой части лайнера погибли только потому, что в VIP-классе долго доставали ручную кладь.
«..Им до конца жизни будут сниться сгоревшие заживо в хвосте самолета люди, цена жизни, которых, стоила дешевле барахла ручной клади..» - заявила Алена.
Экс-участница «Дома-2» попросила всех фолловеров и неравнодушных людей сосредоточиться на самом самолете и авиакомпании. По словам Водонаевой, большая часть авиалайнеров «Аэрофлот» постоянно находится в ремонте, а это значит, что они уже давно непригодны к полетам.
«Ни одна иностранная авиакомпания не купила это летающее корыто, а те, кто купили - уже вернули обратно», - подчеркнула бывшая участница «Дома-2».
В конце своего поста, Алена заявила, что просто-таки требует, чтобы этот трагический инцидент был очень тщательно расследован, а авиакомпания «Аэрофлот» поставила «кровавую подпись» на захоронениях погибших пассажиров.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:58