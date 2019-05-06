Звезда «Дома-2» Алена Водонаева требует признать «авиаимпотенцию» самолета Sukhoi Superjet 100

«..Им до конца жизни будут сниться сгоревшие заживо в хвосте самолета люди, цена жизни, которых, стоила дешевле барахла ручной клади..» - заявила Алена.

«Ни одна иностранная авиакомпания не купила это летающее корыто, а те, кто купили - уже вернули обратно», - подчеркнула бывшая участница «Дома-2».





