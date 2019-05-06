Песков: Путин продолжает следить за ситуацией после авиакатастрофы в «Шереметьево»
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент продолжает следить за ситуацией после авиакатастрофы, произошедшей 5 мая в «Шереметьево». Все доклады о том, как идёт расследование, поступают на стол государственного главы.
Вчера, после того как произошла трагедия, Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Сегодня лидер страны занимается контролем над качеством помощи, оказываемой пострадавшим, пишет веб-издание «ПолитЭксперт».
Ранее ситуацию с авиакатастрофой в «Шереметьево» прокомментировала Татьяна Москалькова.
Вчера, после того как произошла трагедия, Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Сегодня лидер страны занимается контролем над качеством помощи, оказываемой пострадавшим, пишет веб-издание «ПолитЭксперт».
Ранее ситуацию с авиакатастрофой в «Шереметьево» прокомментировала Татьяна Москалькова.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:16