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Песков: Путин продолжает следить за ситуацией после авиакатастрофы в «Шереметьево»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент продолжает следить за ситуацией после авиакатастрофы, произошедшей 5 мая в «Шереметьево». Все доклады о том, как идёт расследование, поступают на стол государственного главы.
Песков: Путин продолжает следить за ситуацией после авиакатастрофы в «Шереметьево»

Вчера, после того как произошла трагедия, Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Сегодня лидер страны занимается контролем над качеством помощи, оказываемой пострадавшим, пишет веб-издание «ПолитЭксперт».

Ранее ситуацию с авиакатастрофой в «Шереметьево» прокомментировала Татьяна Москалькова.



 
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Происшествия / Главные новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:16

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