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Автомобиль Chevrolet Corvette C8 нового поколения может стать кабриолетом

Компания Chevrolet презентовала обновленную версию C7 Corvette Convertible. Модель получила возможность быстрого превращения в кабриолет.
Автомобиль Chevrolet Corvette C8 нового поколения может стать кабриолетом

Новую версию Corvette от компании Chevrolet, в отличие от предыдущего варианта, можно превратить в кабриолет. Такую эффектную метаморфозу обеспечивает наличие складного мягкого верха. Автомобиль-купе также имеет среднее расположение двигателя и съемную жесткую крышу.

Исходя из опубликованных рендеров дизайнеров Chazcron, трансформация в изящный кабриолет происходит элегантно и не вызывает затруднений. Подобный механизм присутствовал в модели 720S Spider McLaren. Официально новый Corvette представят во второй половине июля. Эта модель разрабатывалась больше четырех лет, и теперь она будет доступна в продаже.

Также базовый Cve Corvette укомплектуют атмосферным двигателем V8 на 6,2 литра, мощность трансформера составит приблизительно 500 л. с. Стоит сказать, что в потенциальной гибридной модели на две турбины мощность будет превышать 1000 л. с.



 
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 15:43

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