Автомобиль Chevrolet Corvette C8 нового поколения может стать кабриолетом





Новую версию Corvette от компании Chevrolet, в отличие от предыдущего варианта, можно превратить в кабриолет. Такую эффектную метаморфозу обеспечивает наличие складного мягкого верха. Автомобиль-купе также имеет среднее расположение двигателя и съемную жесткую крышу.Исходя из опубликованных рендеров дизайнеров Chazcron, трансформация в изящный кабриолет происходит элегантно и не вызывает затруднений. Подобный механизм присутствовал в модели 720S Spider McLaren. Официально новый Corvette представят во второй половине июля. Эта модель разрабатывалась больше четырех лет, и теперь она будет доступна в продаже.Также базовый Cve Corvette укомплектуют атмосферным двигателем V8 на 6,2 литра, мощность трансформера составит приблизительно 500 л. с. Стоит сказать, что в потенциальной гибридной модели на две турбины мощность будет превышать 1000 л. с.