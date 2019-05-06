Татьяна Васильева получила бриллиантовые серьги и орден от Путина за вклад в кинематограф РФ

Станислав Садальский довольно давно дружит с Татьяной Васильевой. На странице в Instagram знаменитости опубликовано множественном постов, посещенных народной артистке Российской Федерации. Недавно Станислав Садальский решил рассказать своим подписчикам о подарке, который сделал Владимир Путин Татьяне Васильевой. Артист опубликовал фото, в комментарии к которому написал, что однажды актрисе позвонили и сказали, что глава РФ наградил ее орденом. Тогда знаменитость подумала, что ее кто-то разыграл. Но спустя время стало ясно, что это не шутка.Также Станислав Садальский рассказал, что до вручения ордена Владимир Путин передал Татьяне Васильевой бриллиантовые серьги, стоимость которых стартует от 900 000 рублей. Поклонники знаменитости написали свои поздравления и оставили большое количество лайков.