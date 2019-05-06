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Татьяна Васильева получила бриллиантовые серьги и орден от Путина за вклад в кинематограф РФ

Станислав Садальский в своем Instagram-аккаунте рассказал о бриллиантовых серьгах, которые Владимир Путин подарил Татьяне Васильевой вместе с орденом за вклад в российский кинематограф. Подписчики артиста высоко оценили его публикацию.

Татьяна Васильева получила бриллиантовые серьги и орден от Путина за вклад в кинематограф РФ

Станислав Садальский довольно давно дружит с Татьяной Васильевой. На странице в Instagram знаменитости опубликовано множественном постов, посещенных народной артистке Российской Федерации. Недавно Станислав Садальский решил рассказать своим подписчикам о подарке, который сделал Владимир Путин Татьяне Васильевой. Артист опубликовал фото, в комментарии к которому написал, что однажды актрисе позвонили и сказали, что глава РФ наградил ее орденом. Тогда знаменитость подумала, что ее кто-то разыграл. Но спустя время стало ясно, что это не шутка.

Татьяна Васильева получила бриллиантовые серьги и орден от Путина за вклад в кинематограф РФ

Также Станислав Садальский рассказал, что до вручения ордена Владимир Путин передал Татьяне Васильевой бриллиантовые серьги, стоимость которых стартует от 900 000 рублей. Поклонники знаменитости написали свои поздравления и оставили большое количество лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:10

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