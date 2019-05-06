C могилы Юлии Началовой пропадают игрушки и свечи





По мнению очевидцев, к захоронению певицы зачастили ведьмы и колдуны. Скорее всего, черные маги забирают предметы с могилы Началовой и срезают бутоны цветов, чтобы использовать их в своих темных делах, например, делая привороты на смерть или болезни. Специалист по эзотерике подтвердил опасения фанатов знаменитости по поводу таких предметов, объяснив, все они заряжены негативной энергией.Запрещается брать домой землю с мест захоронения, нельзя есть фрукты и ягоды, растущие на кладбищах. С помощью игрушек, огарков свечей, цветов с могилы колдуны часто совершают обряды, призывая болезни или смерть на определенного человека. Эксперт порекомендовал следить, чтобы на пороге дома не появлялись подобные вещи, так как это очень опасно.