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C могилы Юлии Началовой пропадают игрушки и свечи

Юлия Началова скончалась около двух месяцев назад, но до сих пор неизвестные личности тревожат ее душу. Поклонники, часто навещающие могилу звезды на Троекуровском кладбище, заметили пропажу игрушек и свечей.
C могилы Юлии Началовой пропадают игрушки и свечи

По мнению очевидцев, к захоронению певицы зачастили ведьмы и колдуны. Скорее всего, черные маги забирают предметы с могилы Началовой и срезают бутоны цветов, чтобы использовать их в своих темных делах, например, делая привороты на смерть или болезни. Специалист по эзотерике подтвердил опасения фанатов знаменитости по поводу таких предметов, объяснив, все они заряжены негативной энергией.

Запрещается брать домой землю с мест захоронения, нельзя есть фрукты и ягоды, растущие на кладбищах. С помощью игрушек, огарков свечей, цветов с могилы колдуны часто совершают обряды, призывая болезни или смерть на определенного человека. Эксперт порекомендовал следить, чтобы на пороге дома не появлялись подобные вещи, так как это очень опасно.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:25

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