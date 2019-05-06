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На YouTube опубликовали видео с призраком

Недавно в Сети опубликовали видео, на котором видно непонятный силуэт, похожий на призрака. Файл был размещен в сервисе YouTube и уже вызвал определенный ажиотаж среди пользователей.
На YouTube опубликовали видео с призраком

На видео показана маленькая девочка, которая, предположительно, со своей матерью идет по горной местности. Оператор снимает семью, периодически поворачивая камеру на окружающую среду. Далее видно, как прозрачное светлое пятно, схожее на человека, «пробегает» возле девочки в правую сторону, после чего исчезает из поля зрения камеры.

Скептики сразу начали утверждать о видео-монтаже или природных явлениях, которые повлияли на объектив камеры. Хотя их недоверие вполне аргументировано, поскольку в Сети существует уйма подобных роликов, которые смонтированы для привлечения внимания пользователей сети.

Однако есть и сторонники версии о действительности данного происшествия. Некоторые не исключают существование духов и уверены, что оператору удалось снять одного из них. Есть даже люди, которые пытаются научно аргументировать существование потусторонней силы, ссылаясь на закон сохранения энергии. Поскольку энергия не может испариться, то она приобретает иную форму. Верующие в призраков уверяют, что именно это единственный логический способ «реализации» энергии человека, который погиб.

Стоит учесть, что ни одного научно подтверждённого факта существования призраком на сегодняшний день не существует. Впрочем, это не мешает людям верить в сверхъестественные силы и придавать необычные свойства весьма обычным явлениям.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:53

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