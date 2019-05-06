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Организаторам «Дома-2» предложили установить на съемочной площадке скрытые камеры

Продюсерам реалити-шоу «Дом-2» предложили сделать новый проект. По словам поклонников телестройки, для разоблачения некоторых участников нужно по съемочной площадке расставить скрытые камеры.

Организаторам «Дома-2» предложили установить на съемочной площадке скрытые камеры

Не секрет, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, невзирая на насмешки зрителей и коллектива «Дом-2», продолжают позиционировать себя как идеальную семейную пару. К слову, «брендовому» семейству неплохо удается играть на камеру, уверены поклонники телепроекта. К примеру, телезрители реалити-шоу заметили, что как только Рапунцель видит, что ее снимают, она сразу же превращается из обычной участницы «Дома-2» в идеальную супругу и мать и доказать что-то обратное становиться буквально невозможно.

Впрочем, фанаты телешоу нашли способ, как можно вывести некоторых участников, в том числе и Рапунцель на чистую воду. Зрители предложили организаторам запустить новое шоу, где по всей съемочной площадке будет размещены скрытые камеры.

Организаторам «Дома-2» предложили установить на съемочной площадке скрытые камеры

По мнению поклонников «Дома-2» только скрытые камеры помогут доказать заступникам длинноволосой красавицы, что она на самом деле не такая идеальная, как они думают.

Стоит подметить, что в прошлый раз такой эксперимент имел успех. Правда, не для семейства Дмитренко и Рапунцель. Тогда на Лобном месте Ксения Бородина решила обсудить с Ольгой и Дмитрием, а также коллективом детали похода парочки в ресторан, где на камеру они во всеуслышание кричали о неземной любви, а как только операторы отвлеклись от них, начали буквально покрывать друг друга нецензурными словами.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:22

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