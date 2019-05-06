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Эксперты рассказали, какое количество алкоголя приводит к разрушению печени

Эксперты рассказали, какое количество алкоголя может привести к разрушению печени. Также специалисты сообщили, как можно укрепить здоровье.

Эксперты рассказали, какое количество алкоголя приводит к разрушению печени

Научные работники напомнили, что печень накапливает вредные вещества, которые выделяют алкогольные напитки. Сообщается, что регулярное употребление спиртного может привести к циррозу. Специалисты отметили, для того чтобы спровоцировать разрушение печени необходимо около 14 лет часто пить алкоголь. Если люди начинают злоупотреблять данными напитками, то озвученный период времени значительно сокращается. Также могут вмешаться сопутствующие заболевания органа и тогда, даже употребление спиртного не чаще раза в неделю может привести к проблемам с печенью.

Эксперты отмечают, что человек с циррозом может улучшить свое здоровье. Ему необходимо отказаться от алкоголя, тем самым помогая печени восстановиться без употребления препаратов. Специалисты предупредили, если пациент не перестанет пить спиртное, цирроз может перерасти в острый гепатит, после которого вероятность скорой смерти достигает 70%.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:38

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