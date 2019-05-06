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Станислав Ростоцкий не хотел утверждать Ирину Шевчук на роль Осяниной в «А зори здесь тихие…»

Ирина Шевчук в студии «Судьбы человека» рассказала, как нелегко ей досталась роль Риты Осяниной в легендарной киноленте «А зори здесь тихие…» Станислав Ростоцкий не хотел утверждать кандидатуру актрисы, считая, что ей не хватает уверенности в себе.
Станислав Ростоцкий не хотел утверждать Ирину Шевчук на роль Осяниной в «А зори здесь тихие…»

Звезда всегда была очень застенчивой и даже не верила в возможность сыграть роль в фильме о девушках с разными судьбами, оказавшихся на войне. Режиссер видел свою Осянину сильным и уверенным в себе человеком, чего не замечал в Шевчук. Ростоцкий объяснял актрисе, какой должна быть героиня, настраивал на командную игру. Она уже практически отчаялась получить роль, но после очередных проб пиротехник, подойдя к ней, произнес: «Ты - настоящая Рита». Игра Шевчук понравилась и режиссеру, сказавшему свое заветное «Да». Фильм снимался в лесах Карелии. Членов съемочной группы часто кормили неизвестными для них сортами рыбы, а для «согрева» предлагали спирт.
Станислав Ростоцкий не хотел утверждать Ирину Шевчук на роль Осяниной в «А зори здесь тихие…»

После выхода картины актриса посетила Латинскую Америку и приняла участие в пресс-конференции для иностранных журналистов. Один из них заявил, что победу в войне одержали США. Шевчук около получаса объясняла американскому корреспонденту о вкладе СССР в свержение фашизма, после чего он отметил, что полностью изменил свои взгляды по этому поводу.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:02

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