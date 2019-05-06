Станислав Ростоцкий не хотел утверждать Ирину Шевчук на роль Осяниной в «А зори здесь тихие…»





Звезда всегда была очень застенчивой и даже не верила в возможность сыграть роль в фильме о девушках с разными судьбами, оказавшихся на войне. Режиссер видел свою Осянину сильным и уверенным в себе человеком, чего не замечал в Шевчук. Ростоцкий объяснял актрисе, какой должна быть героиня, настраивал на командную игру. Она уже практически отчаялась получить роль, но после очередных проб пиротехник, подойдя к ней, произнес: «Ты - настоящая Рита». Игра Шевчук понравилась и режиссеру, сказавшему свое заветное «Да». Фильм снимался в лесах Карелии. Членов съемочной группы часто кормили неизвестными для них сортами рыбы, а для «согрева» предлагали спирт.После выхода картины актриса посетила Латинскую Америку и приняла участие в пресс-конференции для иностранных журналистов. Один из них заявил, что победу в войне одержали США. Шевчук около получаса объясняла американскому корреспонденту о вкладе СССР в свержение фашизма, после чего он отметил, что полностью изменил свои взгляды по этому поводу.