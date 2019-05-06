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Израильские врачи спасли отца Леонида Агутина

Николаю Агутину, отцу популярного певца и музыканта Леонида Агутина, сделали операцию на легких. Спасали мужчину израильские врачи, к которым ему пришлось обратиться из-за существенного ухудшения здоровья.
Израильские врачи спасли отца Леонида Агутина

Медики в одной из больниц Израиля спасли жизнь Николая Агутина. Ранее отец композитора и исполнителя Леонида Агутина никогда не жаловался на проблемы с состоянием здоровья. Однако из-за внезапной болезни легких звездному сыну пришлось срочно везти отца на лечение к зарубежным специалистам.

Сейчас 84-летний Николай Петрович восстанавливается после проведенного хирургического вмешательства. Поклонники артиста желают скорой поправки Агутину-старшему и надеются на его быстрое возвращение на сцену. Напомним, ранее он успешно заявил о себе на талант-шоу, транслирующемся на российском телевидении.



 
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 11:40

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