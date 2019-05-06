Израильские врачи спасли отца Леонида Агутина





Медики в одной из больниц Израиля спасли жизнь Николая Агутина. Ранее отец композитора и исполнителя Леонида Агутина никогда не жаловался на проблемы с состоянием здоровья. Однако из-за внезапной болезни легких звездному сыну пришлось срочно везти отца на лечение к зарубежным специалистам.Сейчас 84-летний Николай Петрович восстанавливается после проведенного хирургического вмешательства. Поклонники артиста желают скорой поправки Агутину-старшему и надеются на его быстрое возвращение на сцену. Напомним, ранее он успешно заявил о себе на талант-шоу, транслирующемся на российском телевидении.