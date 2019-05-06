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Google готовится к выпуску бюджетных смартфонов Pixel 3a и Pixel 3a XL

Компания Google планирует выпустить два новых смартфона Pixel 3a и Pixel 3a XL, которые по предварительной информации будут из бюджетного сегмента. Тизер новых гаджетов был размещен в социальной сети Twitter.
Google готовится к выпуску бюджетных смартфонов Pixel 3a и Pixel 3a XL

Известно, что изменения в этих моделях не коснутся только камеры, которая будет такой же, как ни у предшественников. Также в Сети имеется предварительная информация о технических характеристиках новых телефонов. Так, смартфон Pixel 3a оборудуют дисплеем диагональю 5,6 дюймов. В свой черед Pixel 3a XL будет иметь диагональ в 6 дюймов. У обеих моделей дисплей позиционируется с изогнутыми лицевыми панелями вокруг нижней и верхней части. Таким образом была исключена выемка, которая присутствовала на Pixel 3 XL.

Оба телефона оснастят 12,2-мегапиксельными основными камерами и 8-мегапиксельными фронтальными. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч у версии 3а и 3700 мАч у 3а XL. Каждое устройство оборудуют 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами флэш-памяти. Быстродействие обеспечит процессор Qualcomm Snapdragon 670 и операционная система Android 9.0 Pie. За безопасность гаджетов будет отвечать сканер отпечатка пальцев, который расположен сзади устройства.

Пока неизвестна дата релиза и стоимость устройств, однако, по заверению производителя, эти гаджеты будут относиться к бюджетному сегменту. С учетом количества имеющейся информации о смартфонах, можно предположить, что они поступят на рынок в ближайшее время.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:54

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