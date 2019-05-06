В Пушкине под Санкт-Петербургом нашли сумку с человеческими останками





Как сообщается, накануне утром в заброшенном доме, который находится в Пушкине, была найдена сумка с останками мужчины. По предварительным данным, по подозрению в убийстве были задержаны трое местных жителей 1972, 1966 и 1986 годов рождения. Мотив преступления пока неизвестен.Сообщается, что на данный момент останки неизвестного мужчины были переданы в морг. Также стало известно, что медицинским экспертам не удалось установить возраст погибшего. Личность мужчины пока также не удалось выяснить.