В Пушкине под Санкт-Петербургом нашли сумку с человеческими останками
В одном из заброшенных домов в Пушкине под Санкт-Петербургом была обнаружена сумка, в которой находились человеческие останки. На данный момент известно, что скелет принадлежит некому мужчине, возраст и личность которого не установлены.
Как сообщается, накануне утром в заброшенном доме, который находится в Пушкине, была найдена сумка с останками мужчины. По предварительным данным, по подозрению в убийстве были задержаны трое местных жителей 1972, 1966 и 1986 годов рождения. Мотив преступления пока неизвестен.
Сообщается, что на данный момент останки неизвестного мужчины были переданы в морг. Также стало известно, что медицинским экспертам не удалось установить возраст погибшего. Личность мужчины пока также не удалось выяснить.
Как сообщается, накануне утром в заброшенном доме, который находится в Пушкине, была найдена сумка с останками мужчины. По предварительным данным, по подозрению в убийстве были задержаны трое местных жителей 1972, 1966 и 1986 годов рождения. Мотив преступления пока неизвестен.
Сообщается, что на данный момент останки неизвестного мужчины были переданы в морг. Также стало известно, что медицинским экспертам не удалось установить возраст погибшего. Личность мужчины пока также не удалось выяснить.
Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:14