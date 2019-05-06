В космос запустили смартфон Xiaomi Redmi Note 7





Оригинальный способ продемонстрировать возможности и надежность своих продуктов нашла китайская компания Xiaomi. Она уже давно зарекомендовала себя, как производитель товаров высокого качества, став одним из ключевых игроков рынка «умных» технологий. Свой флагманский смартфон суббренда Redmi под названием Note 7 корпорация запустила в космос. Как считают техноблогеры, такая мера была предпринята руководством компании из-за слухов о якобы завышенной стоимости аппарата.Согласно отчетам о столь нестандартном шаге, гаджет был доставлен на 30-километровую высоту, где температура падает до 60 градусов. Вывести в космос телефон удалось, задействуя специальный газовый шар с прикрепленным к нему Xiaomi Redmi Note 7. Такое мероприятие действительно оказалось отнюдь не пустой бравадой, даже в таких экстремальных условиях девайс продолжал работать без каких либо сбоев. Для доказательства этого с помощью дистанционного управления смартфон сделал несколько снимков Планеты из космоса.Redmi Note 7 стоит менее 250 долларов и является, по оценкам экспертов рынка IT, одним из лучших предложений на данный момент. Последние же испытания еще более подняли рейтинг аппарата, что, несомненно, скажется на его популярности.