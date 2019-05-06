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Skoda сообщила о продлении акционных скидок на ряд своих автомобилей

Автопроизводитель Skoda продлил ряд акций на свои транспортные средства. Специальные предложения будут действовать весь май для автомобилей 2019 года выпуска.
Skoda сообщила о продлении акционных скидок на ряд своих автомобилей

При покупке автомобиля Skoda Octavia клиенты сохранят до 187,4 тысячи рублей. В свой черед, модель Rapid позволит сохранить до 143,1 тысячи рублей. Покупка флагманского авто Superb позволит сберечь потребителю до 175 тысяч рублей. Желающие приобрести внедорожник Kodiaq могут уменьшить свои расходы на 206,5 тысячи рублей.

Кроме этого акционные предложения будут действовать и на кредиты. Так, при покупке автомобилей Rapid и Octavia в кредит, ставка составит 3%, а при первом взносе 50%. Потребители, которые пожелают приобрести Kodiaq или Superb, смогут воспользоваться специальным предложением Simply Clever со ставкой от 8,9%. При этом первоначальный взнос уменьшено до 15%.

Также в мае будет действовать специальное предложение для моделей Octavia и Kodiaq с тарифом по страхованию каско 3%. Продолжено действие программы Утилизация/Трейд-ин, которая позволит сэкономить покупателю до 130 тысяч рублей. Как сообщает «АВТОСТАТ» продажи бренда увеличились на 9% по сравнению с прошлым годом. Это в первую очередь связано с гибкими и доступными условиями кредитования и лояльным отношением фирмы к покупателям.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:00

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