Ученые: 150-минутные физические нагрузки по выходным снижают риск ранней смерти





В исследовании приняли участие более 63 000 добровольцев. Научные работники проанализировали полученные данные и пришли к выводу, что физические нагрузки в выходные дни помогут снизить риск ранней смерти приблизительно на 30%. Также специалисты сообщили, что достаточно 150 минут на два дня. Исследователи отметили, если человек занимается спортом раз в неделю, то ему необходимо увеличивать продолжительность занятий, а не физическую нагрузку. Также очень важна растяжка, поскольку без нее можно получить растяжение или травму.Научные работники выяснили, что люди, которые тренируются часто, но не уделяют много времени физическим нагрузкам, имеют более низкий риск развития различных хронических заболеваний, по сравнению с теми, кто не занимается спортом или делает это очень редко.