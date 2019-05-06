Андрей Разин обвиняет некую женщину с ребенком в осквернении могилы Евгения Осина
На странице своего Instagram-аккаунта Андрей Разин высказался об осквернённой могиле Евгения Осина. Продюсер считает, что акт вандализма совершила некая женщина с ребенком.
Недавно неизвестные люди совершили поджог на могиле Евгения Осина. Изначально Андрей Разин выдвинул версию, что акт вандализма был совершен девушками, которые были влюблены в музыканта. Несколько часов назад продюсер в Instagram высказал другое мнение о произошедшем. Знаменитость опубликовал фото могилы певца. В комментарии он написал, что вместе с супругой Евгения Осина и с помощью администрации кладбища привели могилу музыканта в порядок.
Жена знаменитости Наталья заверяет, что на данный момент ведется доследственная проверка по фактам вандализма. Также Разин добавил, по предварительной информации, могилу Евгения Осина осквернила некая женщина с ребенком, которая представилась женой знаменитости. Но Андрей Разин уверен, что это женщина не супруга музыканта.
Недавно неизвестные люди совершили поджог на могиле Евгения Осина. Изначально Андрей Разин выдвинул версию, что акт вандализма был совершен девушками, которые были влюблены в музыканта. Несколько часов назад продюсер в Instagram высказал другое мнение о произошедшем. Знаменитость опубликовал фото могилы певца. В комментарии он написал, что вместе с супругой Евгения Осина и с помощью администрации кладбища привели могилу музыканта в порядок.
Жена знаменитости Наталья заверяет, что на данный момент ведется доследственная проверка по фактам вандализма. Также Разин добавил, по предварительной информации, могилу Евгения Осина осквернила некая женщина с ребенком, которая представилась женой знаменитости. Но Андрей Разин уверен, что это женщина не супруга музыканта.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:46