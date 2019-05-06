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Андрей Разин обвиняет некую женщину с ребенком в осквернении могилы Евгения Осина

На странице своего Instagram-аккаунта Андрей Разин высказался об осквернённой могиле Евгения Осина. Продюсер считает, что акт вандализма совершила некая женщина с ребенком.

Андрей Разин обвиняет некую женщину с ребенком в осквернении могилы Евгения Осина

Недавно неизвестные люди совершили поджог на могиле Евгения Осина. Изначально Андрей Разин выдвинул версию, что акт вандализма был совершен девушками, которые были влюблены в музыканта. Несколько часов назад продюсер в Instagram высказал другое мнение о произошедшем. Знаменитость опубликовал фото могилы певца. В комментарии он написал, что вместе с супругой Евгения Осина и с помощью администрации кладбища привели могилу музыканта в порядок.

Андрей Разин обвиняет некую женщину с ребенком в осквернении могилы Евгения Осина

Жена знаменитости Наталья заверяет, что на данный момент ведется доследственная проверка по фактам вандализма. Также Разин добавил, по предварительной информации, могилу Евгения Осина осквернила некая женщина с ребенком, которая представилась женой знаменитости. Но Андрей Разин уверен, что это женщина не супруга музыканта.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:46

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