Андрей Разин обвиняет некую женщину с ребенком в осквернении могилы Евгения Осина

Недавно неизвестные люди совершили поджог на могиле Евгения Осина. Изначально Андрей Разин выдвинул версию, что акт вандализма был совершен девушками, которые были влюблены в музыканта. Несколько часов назад продюсер в Instagram высказал другое мнение о произошедшем. Знаменитость опубликовал фото могилы певца. В комментарии он написал, что вместе с супругой Евгения Осина и с помощью администрации кладбища привели могилу музыканта в порядок.Жена знаменитости Наталья заверяет, что на данный момент ведется доследственная проверка по фактам вандализма. Также Разин добавил, по предварительной информации, могилу Евгения Осина осквернила некая женщина с ребенком, которая представилась женой знаменитости. Но Андрей Разин уверен, что это женщина не супруга музыканта.