Юлия Проскурякова из-за трагедии в "Шереметьево" не может улететь из Майями

Юлия Проскурякова застряла с дочерью в аэропорту Майями и 4 часа ждала рейса, а потом еще 1,5 часа не могла получить багаж. Представители компании «Аэрофлот» объяснили задержку вылета техническими неполадками и попросили пассажиров прийти завтра, но не уточнили время. Проскурякова уверена, все это с ними случилось из-за трагедии с лайнером, унесшей жизнь 41 человека. Певица выразила соболезнования родным погибших, но заявила, что не понимает, почему их «мучают» в аэропорту и толком ничего не объясняют.Поклонники раскритиковали артистку за жалобы, кажущиеся незначительными на фоне трагедии в «Шереметьево» с многочисленными жертвами. «Зря вы это написали сейчас. Люди погибли....» - отметили фолловеры, возмущенные реакцией Проскуряковой на задержку рейса. Однако некоторые фанаты поддержали звезду, ведь уже становится нормой не вовремя выпускать в небо самолеты, а многочасовое ожидание изматывает, особенно детей.