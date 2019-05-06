Юлия Проскурякова из-за трагедии в "Шереметьево" не может улететь из Майями
Юлия Проскурякова обнародовала в Instagram-микроблоге совместное фото с дочерью, сделанное в аэропорту, и пожаловалась на задержку рейса. Супруга Игоря Николаева не может улететь из Майями, дожидаясь с Вероникой объявления об возобновлении авиарейсов в Москву.
Юлия Проскурякова застряла с дочерью в аэропорту Майями и 4 часа ждала рейса, а потом еще 1,5 часа не могла получить багаж. Представители компании «Аэрофлот» объяснили задержку вылета техническими неполадками и попросили пассажиров прийти завтра, но не уточнили время. Проскурякова уверена, все это с ними случилось из-за трагедии с лайнером, унесшей жизнь 41 человека. Певица выразила соболезнования родным погибших, но заявила, что не понимает, почему их «мучают» в аэропорту и толком ничего не объясняют.
Поклонники раскритиковали артистку за жалобы, кажущиеся незначительными на фоне трагедии в «Шереметьево» с многочисленными жертвами. «Зря вы это написали сейчас. Люди погибли....» - отметили фолловеры, возмущенные реакцией Проскуряковой на задержку рейса. Однако некоторые фанаты поддержали звезду, ведь уже становится нормой не вовремя выпускать в небо самолеты, а многочасовое ожидание изматывает, особенно детей.
Юлия Проскурякова застряла с дочерью в аэропорту Майями и 4 часа ждала рейса, а потом еще 1,5 часа не могла получить багаж. Представители компании «Аэрофлот» объяснили задержку вылета техническими неполадками и попросили пассажиров прийти завтра, но не уточнили время. Проскурякова уверена, все это с ними случилось из-за трагедии с лайнером, унесшей жизнь 41 человека. Певица выразила соболезнования родным погибших, но заявила, что не понимает, почему их «мучают» в аэропорту и толком ничего не объясняют.
Поклонники раскритиковали артистку за жалобы, кажущиеся незначительными на фоне трагедии в «Шереметьево» с многочисленными жертвами. «Зря вы это написали сейчас. Люди погибли....» - отметили фолловеры, возмущенные реакцией Проскуряковой на задержку рейса. Однако некоторые фанаты поддержали звезду, ведь уже становится нормой не вовремя выпускать в небо самолеты, а многочасовое ожидание изматывает, особенно детей.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:58